Confirmé officieusement comme gardien numéro un du Paris Saint-Germain au début de la préparation estivale, Alphonse Areola (26 ans) a finalement été prêté au Real Madrid après que le PSG ait décidé de recruter Keylor Navas pour prendre sa place dans le but parisien. Dimanche, L’Equipe indique que l’international français en veut à l’entraîneur du club de la capitale, Thomas Tuchel. En effet, le Champion du monde 2018 sait bien qu’il n’a jamais eu la confiance du directeur sportif, Leonardo, qui n’a eu de cesse de chercher un autre numéro un à son poste. En revanche, le Tricolore s’attendait à ce que Tuchel le défende. Or, en fin de compte, le technicien a non seulement désavoué Areola publiquement après son match raté contre Rennes mais il ne s’est par ailleurs absolument pas opposé à l’arrivée d’un «grand nom» à son poste. D’où un sentiment de trahison chez le portier, même si on peut aussi comprendre la logique de Tuchel d’un point de vue sportif.