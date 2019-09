Comme contre Strasbourg (1-0) le week-end dernier, Neymar (27 ans, 2 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a encore arraché la victoire pour le Paris Saint-Germain à Lyon (0-1) grâce à un exploit personnel. Si le défenseur central Marquinhos s’emballe pour l’attaquant brésilien, l’entraîneur Thomas Tuchel attend encore mieux. « Neymar peut marquer ce genre de buts à chaque match, c’est clair. Mais il peut mieux faire, beaucoup mieux pendant le match, il peut être plus décisif, a réagi l’Allemand sur Canal+. Mais il manque de matchs, de capacité physique. Il va retrouver cela en disputant des matchs mais il est toujours décisif et dangereux. Nous sommes heureux parce qu’un match comme ça, serré, très bas, on doit l’ouvrir avec une action individuelle, c’est normal. » Apparemment, le coach parisien aurait aimé voir Neymar faire la différence plus tôt dans la partie.