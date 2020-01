Sous contrat avec le PSG pour encore quelques mois, Edinson Cavani dispose d’une porte de sortie en ce mois de janvier. L’attaquant parisien pourrait en effet plier bagage afin de rejoindre l’Atletico de Madrid. Diego Simeone n’aurait d’yeux que pour l’international uruguayen, et ce depuis plus de cinq ans. Présent en conférence de presse samedi, Thomas Tuchel estime que Cavani ne quittera pas le club cet hiver : « Cavani et Paredes ? Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison. » D’après El Confidencial, l’arrivée d’Edinson Cavani ne sera pas chose aisée. En effet, les émoluments de l’avant-centre du PSG seraient un véritable frein pour l’Atletico Madrid, dont les comptes sont scrutés par la Ligue espagnole. Les Colchoneros pourraient donc se tourner sur une piste plus abordable. Le nom de Paco Alcacer, buteur du Borussia Dortmund, représenterait une option aux yeux des dirigeants de l’Atletico. À moins que Cavani fasse des efforts financiers pour rejoindre le Wanda Metropolitano.