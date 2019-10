Auteur d’un doublé à Nice (1-4) vendredi, avec notamment un superbe lob en angle fermé, Angel Di Maria (31 ans, 10 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a été impressionnant lors de la 10e journée de Ligue 1 ! Forcément, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel apprécie, même s’il n’est pas vraiment surpris par les exploits de son ailier. «Quand on voit Angel à l’entraînement, on peut parfois penser qu’il a une main à la place du pied, a confié le coach allemand à beIN Sports. Il est toujours capable de réaliser ce genre de geste, c’est bien. Je pense qu’il a beaucoup de confiance, il se sent bien, il sait que c’est un joueur important pour nous. C’est top.» En attendant le retour de la MCN, le PSG peut toujours compter sur la régularité de l’Argentin.