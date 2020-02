Thomas Tuchel a salué l’entrée en jeu d’Edinson Cavani, auteur du dernier but du PSG face à l’Olympique Lyonnais (4-2). En conférence de presse, le technicien allemand s’est félicité de pouvoir compter sur l’avant-centre uruguayen, qui a signé face aux Gones le 199e but de sa carrière avec le club de la capitale. «C’est bien. La concurrence est une bonne chose. On a besoin de tous les joueurs. J’ai toujours dit ça. On peut sentir qu’il est plus fort à l’entraînement. Les choses sont claires après le mercato. Il est dans la continuité de ces derniers jours. Il a marqué un but très important, c’est bien pour lui et pour nous. On a besoin de joueurs avec de l’expérience comme Edi. C’est absolument nécessaire. C’est la meilleure chose qu’il soit en forme.»