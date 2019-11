En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a chuté sur la pelouse de Dijon (1-2) vendredi. Logiquement, l’entraîneur du club de la capitale Thomas Tuchel n’a pas apprécié le visage affiché par son équipe sur cette rencontre. « C’est le foot, tout est possible, non ? Ce n’est pas la première fois qu’un dernier de tableau gagne contre un premier, ce ne sera pas la dernière. On a perdu le match pendant la première période parce qu’on n’a que trois frappes, et en seconde, on en a 17. C’est une grande différence. Mais on a encaissé deux buts et trop de frappes, ce n’est pas normal. On a joué de façon très, très, très passive pendant la première période. (...) On n’a jamais contrôlé le match, on n’a jamais joué avec la précision, la vitesse et la mentalité qui sont nécessaires », a déploré le technicien allemand au micro de Canal +.