Le PSG s’est incliné aux tirs au but face à l’Inter Milan (1-1, 5-6 tab), samedi, dans le cadre de l’International Super Cup. Interrogé après la rencontre sur la prestation de ses joueurs, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a pointé les nombreux manques de son équipe durant ce match. « C’était un match comme-ci comme-ça. On a mieux joué contre Dresde et Nuremberg, mais l’Inter a aussi beaucoup de qualités. J’ai l’impression qu’on a été un peu surpris de l’intensité et de l’agressivité de l’Inter. On a manqué de structure dans notre camp pour se sortir de leur pression. De ce fait, on a perdu beaucoup de ballons dans notre camp, c’est quelque chose qu’on n’aime pas du tout. C’est super dangereux et ce n’était pas nécessaire », a d’abord expliqué le technicien allemand dans des propos relayés par L’Equipe. « On a manqué de structure, on n’a pas assez fait les efforts ensemble, comme une équipe, poursuit le coach du PSG. Nos lignes n’étaient pas resserrées comme celles de l’Inter, et, de ce fait, il nous a manqué ces choses. (...) La leçon qu’on peut en tirer est qu’il faut se préparer à surmonter ce type d’obstacles, à affronter des adversaires jouant avec agressivité. Le défi est toujours le même pour nous, on doit être satisfait de terminer un match complètement fatigués. On doit tout donner. Le foot de haut niveau, c’est ça, ce n’est pas seulement une affaire de possession, de technique ou de talent. C’est une question d’engagement, d’intensité, d’effort collectif. » Les Parisiens ont encore un match de préparation contre le Sydney FC (30 juillet) avant d’affronter Rennes lors du Trophée des Champions (3 août).