Pour la première fois depuis son retour de blessure, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani était titulaire face à Brest (2-1) samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Auteur d’une performance décevante, l’Uruguayen a en plus vu son remplaçant, Mauro Icardi, donner la victoire au club de la capitale dans les dernières minutes. Devant les médias, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a évoqué la situation difficile de l’ancien buteur de Naples. « Edi manque un peu de rythme, ce n’est pas facile pour lui. Mais il a tout donné je pense, il doit continuer. C’est comme ça pour les attaquants. Ils sont parfois dans une phase plus facile, ils marquent, marquent encore, ont de la chance pour marquer. Et Mauro a confiance en ce moment. Edi c’est un peu l’inverse, il lui manque un peu de rythme, de la confiance, des buts. C’est toujours difficile pour unnuméro 9, c’est un poste très sensible. Mais on n’a pas d’autre choix que d’accepter, se battre et travailler. C’est nécessaire, il doit combattre », a déclaré le technicien allemand.