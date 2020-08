Infranchissable lors de cette finale, le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, a encore épaté tout le monde. Après la rencontre, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel ne pouvait que s'incliner devant la performance de son compatriote allemand. «Manuel Neuer, qui frôle presque la concurrence déloyale, est malheureusement en pleine forme pour nous au mauvais moment, depuis des semaines maintenant. (...) Neuer a encore été incroyable. À cause de ça, ça n'a pas été possible de marquer le premier but», a déclaré le coach du Paris SG. Dans cette finale, Neuer a été décisif en repoussant les tentatives de Neymar, Marquinhos et Kylian Mbappé.