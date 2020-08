Et de quatre. En battant l'O Lyon (0-0, 6 t. a. b à 5), le Paris SG a remporté la coupe de la Ligue, son quatrième titre en 2019/20 après le trophée des Champions, la coupe de France et la Ligue 1. Oui, mais voilà, le club de la capitale n'a pas franchement convaincu dans le jeu face aux Gones, comme une semaine plus tôt face aux Verts de Saint-Étienne (1-0, finale de coupe de France). Interrogé sur les difficultés actuelles de son équipe à créer des occasions franches, Thomas Tuchel s'est clairement agacé en conférence de presse d'après-match. «Un seul but marqué en 210 minutes depuis la reprise? Et quoi? Et quoi? Et quoi?», a-t-il d'abord lâché avant de poursuivre. «Oui, on a toujours de la chance, vous pouvez écrire ça. Ce n'est que de la chance, c'est comme ça. On n'a pas de qualités, seulement de la chance», s'est-il énervé. Relancé sur le même sujet, le technicien allemand a une nouvelle fois haussé le ton. «C'est le foot, c'est le foot, seulement le foot. Quelqu'un peut-il me rappeler le résultat de Liverpool à Barcelone, comment ont-ils joué? Et ils ont gagné la Ligue des Champions à la fin de la saison», a-t-il lancé à l'assistance, n'en restant pas là. «Montrez-moi une équipe qui marque 4-5 buts à tous ses matchs de la saison, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est clair, vous cherchez toujours le négatif. Il y a 99 points positifs, mais on cherche le 100e point négatif. On doit trouver des problèmes, des choses. Il n'y a pas de problèmes, on a gagné. Et je ne vais même pas saluer le fait qu'on n'a pas encaissé de but aujourd'hui (vendredi), comme depuis combien de matchs?», a-t-il poursuivi, ostensiblement énervé, alors qu'il avouait son bonheur quelques minutes auparavant, imaginant déjà pointer les critiques. «On a gagné, ça compte. Il y a une bonne atmosphère dans le vestiaire. Je suis très heureux, j'ai l'impression que, de l'extérieur, tout le monde trouve ça normal qu'on gagne tout. C'est une sensation si on ne gagne pas. Mais si on gagne, c'est normal, on a les meilleurs joueurs, etc. Ce n'est pas si facile de remporter 4 titres en une saison. C'est un grand effort de cette équipe et je suis content pour les gars», expliquait-il. Qu'on se le dise, Thomas Tuchel n'aime pas qu'on dévalorise son travail et celui de son PSG.