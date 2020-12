Il ne s'agit pas d'un secret, le Paris Saint-Germain a décidé de licencier l'entraîneur Thomas Tuchel, qui sera bientôt remplacé par Mauricio Pochettino. Mais pour l'instant, le club de la capitale n'a pas officialisé la nouvelle. En effet, le champion de France en titre négocie toujours le départ du technicien allemand et de son staff. Et justement, selon les informations du média Bild hier, les discussions entre les deux parties sont actuellement compliquées! Sans surprise, Tuchel, qui a mal vécu le choix de sa direction, n'a pas l'intention de faire le moindre cadeau au PSG concernant la rupture de son contrat, qui courait jusqu'en juin prochain. Pour rappel, le licenciement de l'ancien coach du Borussia Dortmund est estimé entre 5 et 7 millions d'euros.