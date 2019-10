Les Championnats arabes de gymnastique rythmique et artistique se dérouleront du 23 octobre au 3 novembre à la cité nationale sportive d’El Menzah (Tunis), avec la participation de 13 pays dont l’Algérie, a annoncé vendredi la Fédération tunisienne de la discipline. Outre la Tunisie (organisateur) et l’Algérie, cette compétition verra la participation de la Jordanie, de Bahreïn, de l’Arabie saoudite, du Soudan, de la Syrie, de l’Irak, du Qatar, du Koweït, de l’Egypte, de la Libye et du Maroc. Des personnalités sportives des instances continentales et régionales seront présentes à Tunis à cette occasion, ont indiqué les organisateurs.