Un tournoi de football destiné aux sélections nationales féminines (seniors) de la région nord africaine aura lieu du 13 au 23 février à Tunis, avec la participation annoncée des trois pays maghrébins, (Algérie, Tunisie, Maroc), en plus de la Mauritanie et la Tanzanie, en remplacement de l’Egypte et de la Libye qui ont décliné l’invitation. Organisée conjointement avec la Fédération tunisienne de football (FTF), la compétition se jouera en un mini-championnat de cinq journées (14, 16, 18, 20 et 22 février 2020), et le premier du tournoi remportera le trophée. En prélude au tournoi, l’UNAF tiendra une réunion technique pour déterminer le programme général qui comportera deux rencontres par journée, la première à 11h00 et la seconde à 13h30. La commission des arbitres de l’UNAF a prévu, les 12 et 13 février, un séminaire au profit des arbitres femmes concernées par le tournoi.