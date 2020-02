La sélection algérienne de football des moins de 20 ans affrontera son homologue tunisienne jeudi à 12h45 (algériennes) à Dammam (Arabie saoudite) en quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie. La sélection algérienne a validé son billet pour les quarts grâce à sa victoire contre son homologue saoudienne (2-), lundi en match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poules du tournoi. Condamnés à s’imposer pour se qualifier, les joueurs algériens ont réussi à déjouer tous les pronostics en dominant, à Dammam, l’équipe du pays hôte grâce à des réalisations de Merouane Zerrouki (70’) et Chemseddine Bekkouche (81’), tandis qu’Aymen Ahmed (74’) avait égalisé entre-temps pour les Saoudiens. Dans l’autre match du groupe C, l’Egypte a dominé la Palestine (4-2) et termine en tête de la poule avec 9 points, devant l’Algérie (6 pts), l’Arabie saoudite (4 pts) et la Palestine qui ferme la marche (0 pt). Les deux premiers passent en quarts de finale. Seize pays scindés en quatre groupes de quatre prennent part à cette compétition qui se déroule dans trois villes saoudiennes : Ryadh, Dammam et El Khobr. Les quarts de finale auront lieu demain et après-demain. Les demi-finales se joueront elles le 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.