La JS Kabylie prépare sa prochaine sortie en championnat, ce samedi à huis clos face à la JS Saoura, et a un œil sur la sortie africaine face à l’AS Vita Club, le 29 du mois en cours. Cette préparation, conduite par un Hubert Velud remis en scelle, se déroule dans de très bonnes conditions. Toutefois, si sur le plan de l’effectif les choses sont au beau fixe, il n’en est pas de même du côté de la direction, qui connaît de nombreux remous. Cette fois, c’est au tour de Miloud Iboud d’exprimer ses divergences avec le président Chérif Mellal et ses adjoints. Il affirme que la mésentente se situe dans la position de la direction quant à la famille Hannachi qu’il avait déconseillé d’évoquer. Ce que la direction n’a pas pris en compte. Aussi, affirme-t-il, il a décidé de se retirer un moment. Toutefois, ce retrait risque de durer plus longtemps que prévu, car Iboud pose de sérieuses conditions à son retour. Pour lui, le travail de bénévolat est vraisemblablement une époque révolue. Iboud réclame en effet un contrat dûment et officiellement signé par la présidence du club. A rappeler, effectivement, que cet enfant du club n’a jamais rien réclamé pour venir à la rescousse de son club de cœur. Il est revenu à la direction par amour du club auquel il a toujours appartenu. Iboud s’est, en effet, impliqué à fond pour dénouer un grand nombre de crises qu’avait traversées le club depuis le départ de l’ancien président, Mohand Chérif Hannachi. Par ailleurs, le bras de fer qui oppose Chérif Mellal à quelques membres de l’AG durcit de jour en jour. Une Assemblée générale pour l’ouverture du capital du club a été maintes fois ajournée pour des raisons que la direction n’a pas évoquées. Pou un grand nombre de supporters, Mellal a raison de vouloir assainir les rangs de la direction. Pour eux, il est grand temps que certains sponsors qui sont rentrés avec quelques milliers de dinars cèdent la place aux vrais investisseurs. Plusieurs en effet espèrent participer à l’essor du club en mettant de l’argent. D’autres supporters réclament de Mellal d’accélérer la cadence du projet du centre de formation qu’il a promis. Pour revenir sur terrain, il est à rappeler que les Canaris qui se sont retapé le moral de fort belle manière face au MCA, ont repris les entraînements aussitôt, afin de préparer les prochaines confrontations. Parallèlement aux entraînements, le club a programmé une rencontre amicale avec l’ES Azeffoun. Une très bonne équipe, en plein épanouissement, que les Canaris ont battue (2-0), grâce à des buts de Mekidache et de Nezla au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Une belle empoignade qui a permis à Velud de peaufiner sa préparation en vue de la prochaine rencontre comptant pour la 11e journée de championnat de Ligue 1.