Le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont pas offert une bonne publicité à la Liga ce samedi… Alors que les Blaugranas se sont écroulés à Levante (3-1) de manière assez incompréhensible, dans l’après-midi, la formation de Zinédine Zidane n’a pas réalisé un très grand match face au Bétis, dans la soirée. Les Merengues avaient l’occasion de prendre seuls la tête du classement mais, tenus en échec à Bernabéu (0-0), ils restent derrière les Catalans à la différence de buts… «Il y a eu très peu d’unité créatrice, d’inspiration. Les deux équipes n’ont pas produit assez de jeu», regrettait ainsi Omar Da Fonseca à l’issue de la rencontre sur beIN Sports. Face à une formation andalouse bien regroupée en 5-3-2, les Madrilènes n’ont pas joué assez vite. La faute à des Toni Kroos et Luka Modric qui ont perdu leur génie depuis un bon moment. Le seul Eden Hazard a déstabilisé la formation andalouse par ses provocations ballon au pied, mais il n’a jamais pu mettre Karim Benzema en position de marquer. Quant à Rodrygo, de nouveau aligné sur l’aile droite, il a montré ses limites face à des défenseurs aussi coriaces. Les hommes de « Zizou » ont quand même eu quelques belles opportunités en seconde période. Ferland Mendy a été titularisé pour cette rencontre et le latéral gauche, assez tranchant dans son couloir, a justement manqué un face-à-face devant Joel Robles (64e). Puis Vinicius, lancé dans la bataille à l’heure de jeu, a raté une énorme balle de match en frappant directement sur le gardien adverse (95e). Le Betis de Nabil Fekir était venu prendre un point et ce n’était pas si compliqué que ça face à un Real aussi moribond.