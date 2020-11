À quelques jours de la reprise des compétitions nationales et internationales, la JS Kabylie se prépare toujours avec tous ses renforts. Une rencontre amicale face aux Aigles de l'ES Sétif attend déjà les camarades de Hamroun, qui connaît quelques problèmes au niveau des adducteurs. Selon un communiqué publié sur sa page officielle, l'équipe de la Kabylie aura à en découdre avec l'ESS au stade du 1er-Novembre, samedi prochain, à 15h. Une joute amicale qui sera mise à profit par le staff technique pour tester encore une fois le niveau de son équipe face à un adversaire qui n'est plus à présenter.

Cependant, les préparatifs qui se poursuivent toujours au stade du 1er-Novembre visent à peaufiner les plans tactiques par le staff technique qui insiste sur la nécessité d'essayer d'abord toutes les configurations qui s'offrent par la richesse de l'effectif. Les Canaris se préparent ainsi pour deux compétitions importantes. La première est le championnat qui s'annonce déjà difficile à maints égards comme son déroulement dans des conditions exceptionnelles marquées par la pandémie de Covid-19. Les camarades de Ben Abdeslam auront ainsi à affronter en ouverture, le CABBA dans une rencontre qui s'annonce déjà très difficile.

Au chapitre de la compétition africaine qui est la coupe de la Confédération africaine, la JSK jouera le match aller à l'extérieur. Les Canaris affrontent en déplacement le vainqueur du match Yeelen olympique (Mali) contre l'US Gendarmerie nationale (Niger) le 22 ou le 23 décembre 2020 pour le compte du second tour de cette compétition qui a fait couler beaucoup d'encre avant de voir l'équipe kabyle rejoindre la joute.

Pour le match retour, précise le communiqué, les Jaune et Vert accueilleront leur adversaire le 5 ou 6 janvier 2021 au stade du 1er-Novembre mais hélas sans leurs supporters qui devront se suffire de l'écran de télévision. Par ailleurs, en dehors du terrain, l'activité a également été dense pour la direction du club qui a accueilli le nouveau président du CSA Djaffar Aït Mouloud, ainsi qu'un déplacement en groupe à Béni Douala où une forte délégation de la JSK a présenté ses condoléances et exprimé le soutien de toute la famille du club à la famille Matoub et aux proches de la défunte Na Aldjia. La délégation conduite par le président Cherif Mellal, a déposé une gerbe de fleurs en compagnie de la famille Matoub et des membres de la fondation, sur la tombe du Rebelle avant de se soumettre au même rite sur la tombe de la mère de Lounès, Na Aldjia. Tous les présents ont observé une minute de silence à la mémoire du Rebelle et de sa maman.

Des prises de paroles très touchantes du président Mellal, Malika et Nadia Matoub, Tizi Bouali sur le combat et la vie des deux regrettés défunts ont eu également lieu. À rappeler enfin que Lounès Matoub, de son vivant, était un fervent et inconditionnel supporter de la JSK.

Les supporters le réclamaient toujours sur le terrain avant le début des rencontres internationales des Canaris.