Riyad Mahrez a réalisé l’un de ses meilleurs matchs avec City en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive sur le terrain d’Aston Villa (victoire 6-1). La forme olympique de Mahrez lui a valu la meilleure note possible sur la plate-forme de statistiques whoscored, à savoir 10/10.

Depuis son arrivée à Manchester City il y a un an et demi, Mahrez a inscrit 21 buts et délivré 22 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Pour rappel, la semaine dernière, la Premier League honorait aussi à son tour Mahrez pour son 50e but inscrit depuis son arrivée au sein du championnat le plus cher au monde.