Les sélections algérienne et sénégalaise de football vont s’affronter une nouvelle fois lors de cette CAN, mais cette fois-ci en finale.

Historiquement, les deux sélections ont disputé leurs cinq premiers matchs en amical, avant de jouer leur première rencontre officielle à Alger, lors de la phase finale de la CAN-1990, qui avait vu la victoire des Verts en demi-finale (2-1). D’ailleurs, le match de vendredi sera le 5e rendez-vous en phase finale de la CAN, après ceux de 1990, 2015, 2017 et 2019.

En outre, Algériens et Sénégalais se sont affrontés à six reprises en aller-retour des éliminatoires du Mondial (1994, 2000 et 2010). Il a fallu attendre la 14e rencontre jouée en avril 2000 pour voir le Sénégal battre l’Algérie pour la première fois (3-0) en match comptant pour les éliminatoires du Mondial-2002.

Le bilan général est ainsi nettement à l’avantage des Algériens qui comptent, en 22 matchs, 12 succès, 6 nuls et 4 défaites, avec un goal-average largement favorable (32 buts inscrits et 18 encaissés).