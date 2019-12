Clap de fin entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain ? Libre en juin prochain et devenu simple remplaçant à Paris, l’attaquant uruguayen file vers un départ et se rapproche de l’Atletico Madrid ! D’après le média Sky Sports Italia hier, le Matador s’est déjà entendu avec les Colchoneros sur les bases d’un contrat de trois ans. Initialement prévu pour l’été prochain, ce mouvement pourrait même avoir lieu dès ce mercato d’hiver ! En effet, l’Atletico cherche à dégraisser sa masse salariale en janvier afin de pouvoir boucler cette opération dès maintenant. En discussions, les deux équipes n’ont toujours pas trouvé un accord, mais le PSG pourrait accepter un départ de Cavani à « moindre coût », comme pour le récompenser des services rendus. Si cette nouvelle se confirme, il s’agirait de la fin d’une belle aventure entre le champion de France en titre et le meilleur buteur de son histoire (196 buts).