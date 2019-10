Un atelier de référence sur la sécurité dans les stades organisé par la CAF se tiendra les 14 et 15 octobre au Caire afin de garantir la sécurité des supporters, joueurs et officiels de football, pendant et après les matchs, a annoncé, hier, l’instance africaine. L’atelier de deux jours sur le thème « Promouvoir la sécurité des stades » est organisé avec le soutien de la FIFA via son programme Forward. Il constitue un grand pas en avant pour le football africain puisqu’il vise à doter les officiers nationaux de la sécurité des 54 associations membres de la CAF de compétences accrues, d’expertise et de connaissance des meilleures pratiques internationales en matière de sécurité des stades, précise la même source. L’atelier repose sur les bases solides déjà établies en matière de sécurité et de sûreté au sein de la CAF lors de la mise en place en février 2018, de la toute première Division Sécurité et Sûreté dirigée par le docteur Christian Emeruwa. Les représentants de la sécurité et de la sûreté de chaque association membre prendront part à des discussions approfondies sur les moyens de sécuriser les matchs en garantissant la sécurité des joueurs, des officiels et des supporters pendant les rencontres, souligne la CAF. Cet atelier a pour objectifs « de développer les capacités des agents de sécurité nationale des associations membres et d’échanger des opinions et des idées sur les défis auxquels font face les agents de la sécurité nationale dans l’exercice de leurs fonctions ». Il vise également à « introduire les nouvelles règles de sécurité de la CAF comme normes minimales à adopter pour tout match organisé par la CAF et à établir un réseau efficace et une coopération entre les agents de la sécurité nationale », conclut la CAF.