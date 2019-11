Sans être alarmante, loin de là, l’entame de saison du FC Barcelone semble encourager la direction sportive du club à préparer l’avenir. Si les résultats enregistrés permettent de rester en adéquation avec tous les objectifs fixés en amont, en Liga comme en Ligue des champions, c’est plus l’attitude globale de l’équipe d’Ernesto Valverde, ses errements défensifs et son manque de créativité offensive, qui pousseraient à préparer une petite révolution. Ainsi, si Gérard Piqué, de moins en moins performant avec les années, semble quelque peu intouchable, peut-être parce qu’il est catalan de naissance, Luis Suarez pourrait bien lui, être poussé vers la sortie rapidement. L’ancien Red de Liverpool, qui soufflera 33 bougies en début d’année prochaine, est sur le déclin. L’international uruguayen a sans cesse perdu en efficacité depuis l’exercice 2016-2017, inscrivant à chaque fois un peu moins de buts que lors de la saison précédente. Et si les premiers mois de compétition en 2019-2020 lui ont permis de frapper à 8 reprises en 12 matchs toutes compétitions confondues, il est aussi question d’un physique éprouvé par une longue carrière et un engagement de tous les instants sur le terrain. Alors l’été prochain, le Barça pourrait être amené à dire au revoir au « Cannibal », à un an du terme de son contrat. Et puisque Antoine Griezmann ne semble pas, pour l’heure, avoir le profil pour former un nouveau duo de feu avec Lionel Messi, la cellule de recrutement des champions d’Espagne en titre aurait ouvert d’autres dossiers.

Selon El Chiringuito, le profil d’un certain Pierre-Emerick Aubameyang ne laisserait personne insensible du côté du Camp Nou. Pourtant, l’international gabonais n’est plus un joueur d’avenir, lui qui fêtera son 31e anniversaire en juin prochain. Mais ça n’échauderait pas le FC Barcelone, d’autant que l’ex-Stéphanois pourrait être disponible pour un transfert dès le mois de janvier. Avec un contrat courant jusqu’en 2021 et la nouvelle politique d’Arsenal visant à éviter des départs à la Aaron Ramsey, le numéro 14 londonien pourrait s’offrir une porte de sortie royale, surtout si Unai Emery ne parvient pas à combler le petit écart qui s’est creusé entre son équipe et la tant convoitée quatrième place du championnat d’Angleterre.