Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais a présenté la défaite face à l’Algérie comme un « avertissement » pour les Lions qu’il a appelés à montrer un autre visage contre le Kenya pour se qualifier au second tour. « Oui, je peux dire que c’est un avertissement.

La première période a été équilibrée alors qu’en seconde période, une perte de balle a été à l’origine du but de la victoire.

Nous devons aller chercher la qualification face au Kenya. C’est quand on est dos au mur qu’on doit réagir », a-t-il relevé, en laissant entendre que l’absence de Gueye a pesé dans le rendement de son équipe.

« Concernant Ismaila Sarr, nous avons passé une IRM qui n’a rien donné », a-t-il expliqué.