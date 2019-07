Le président malgache Andry Rajoelina a affrété un avion spécial pour les supporters de l’Equipe nationale de football qui souhaitent assister dimanche prochain en Egypte à son match des 8es de finale de la CAN-2019.

Les Barea (Zébus) ont réalisé un exploit, dimanche, en terminant premier de leur groupe et se qualifiant pour la phase à élimination directe du tournoi continental, auquel ils participent pour la toute première fois de leur histoire. «Après avoir entendu les demandes des supporters, le président Andry Rajoelina et l’Etat malgache ont décidé de mobiliser un Airbus A380, avec 480 sièges, pour transporter ceux qui veulent assister en Egypte au match de dimanche», a déclaré mardi à sa directrice de la communication, Rinah Rakotomanga.

«Le vol part samedi soir et revient dimanche soir juste après le match, pour un retour au pays des passagers le lundi matin», a-t-elle expliqué.

Le voyage n’est cependant pas gratuit. Il faudra débourser «2 200 000 ariary (525 euros) pour le billet aller-retour qui inclut les repas, l’eau, le ticket du match et le transfert aéroport-stade», a précisé Rinah Rakotomanga.

Le président Rajoelina avait annoncé qu’il se rendrait en Egypte pour les 8es de finale, ce qui a immédiatement suscité des réactions envieuses de fans de football. «N’allez pas tout seul en Egypte monsieur le président Andry Rajoelina, il y a des supporters qui sont prêts à remplir tout un avion et le stade vide d’Egypte», a lancé un ancien député de l’opposition, Guy Rivo Randrianarisoa, sur les réseaux sociaux.

La demande des fans a été aussitôt entendue avec la mise à disposition d’un Airbus A380. «C’est historique, cette participation des Barea aux 8es de finale de la CAN. 2 200 000 ariary ne signifient rien au regard de l’honneur que nous fait notre Equipe nationale», a estimé mardi Jean Josué Njakasolo, 38 ans, en achetant son billet pour l’Egypte à un guichet d’Air Madagascar. La victoire des Barea sur le Nigeria 2-0 dimanche a provoqué une véritable euphorie dans le pays, où les maillots de l’Equipe nationale s’arrachent à 10 euros, un prix pourtant exorbitant dans ce pays très pauvre.