Le MC Alger entamera, demain à 20h, la phase des poules de la Champions League africaine face aux Egyptiens du Zamalek, vice-champion d'Afrique. En plus de ces deux formations, le groupe

«D» est également composé de l'Espérance de Tunis (Tunisie) et du Teungueth FC (Sénégal) qui joueront, d'ailleurs, leur match également ce week-end. Pour bien préparer ce rendez-vous, les joueurs du nouveau coach mouloudéen, Abdelkader Amrani, installé dimanche dernier à la tête de la barre technique en remplacement de Nabil Neghiz, les joueurs ont eu trois séances d'entraînement au stade du

5-Juillet avant de rejoindre le Caire, hier en début d'après-midi. Sur place en terre égyptienne, les Vert et Rouge effectueront leur dernière séance d'entraînement,aujourd'hui, sur la pelouse du stade où se déroulera la rencontre. En dehors de Djabou, qui ne répond plus aux responsables du MCA et dont le contrat va incessamment être résilié, selon des sources, tous les autres joueurs ont effectué le déplacement au Caire, y compris les blessés.

Car, Amrani veut avoir tous les joueurs pour se soutenir et surtout pour parer à toute éventualité. Pour ce premier match du coach Amrani, il est utile de noter que concernant la composante du staff technique, il est convenu le maintien de l'entraîneur adjoint Réda Babouche et de l'entraîneur des gardiens de but Lyès Benhaha. Un staff renforcé par Lotfi Amrouche, qui fait son retour au bercail, ainsi que le préparateur physique, Kamel Boudjenane, attendu aujourd'hui à Alger, lui se trouve en Espagne. Pour le moment, et avec un match en moins à disputer face au voisin l'USM Alger, le MCA a reculé provisoirement à la

7e place au classement avec 19 points, à huit longueurs du leader ES Sétif en Ligue 1. De son côté, le Zamalek est leader du cham-pionnat égyptien et compte bien arracher le Trophée continental. Evoquant ce premier match en Ligue des Champions face au MCA, l'entraîneur adjoint du Zamalek, Medhat Abdelhadi, a indiqué à la presse locale: «La rivalité est toujours présente dans les rencontres des clubs nord-africains. Il est difficile de prévoir quoi que ce soit pour notre match face au MCA.»

Selon lui, le plus important pour son équipe est de débuter avec une victoire qui permettra d'entamer comme il se doit cette compétition. Et pour conclure, Madhat Abdelhadi affirme:

«Notre objectif majeur est d'aller chercher le titre continental.» Quant au nouveau coach du MC Alger, Amrani, il a surtout tenu à sensibiliser les joueurs en insistant sur la discipline pour tenter un bon résultat au Caire: «On ne doit pas oublier qu'on a ce vendredi un match important en Ligue des Champions face au vice-Champion de cette compétition. Ça ne sera certainement pas facile.» Et d'ajouter: «Le Zamalek est une grande équipe qui possède de grands joueurs et surtout des traditions dans cette compétition. Cette équipe joue à chaque saison les premiers rôles en Ligue des Champions.» Mais Amrani insiste en indiquant que «notre mission n'est pas impossible. On doit viser un bon résultat lors de ce déplacement périlleux au Caire», enchaîne-t-il. Amrani a insisté en s'adressant à ses joueurs sur le fait que «les individualités ne suffisent pas pour bien aborder ce match, mais la discipline est une ligne rouge qu'il ne faut absolument pas franchir».

Voilà qui est bien clair et les joueurs sont bien décidés à relever le défi et revenir avec un bon résultat dans cette entame de la Ligue des Champions où tout le monde est d'accord: «Il faut aller le plus loin possible dans cette compétition pour bien fêter le Centenaire du club l'été prochain.»