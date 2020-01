Pour préparer son prochain Euro, la Belgique compte jouer des matchs amicaux avant le début de la compétition et parmi les nations citées figure l’Algérie . La presse belge a indiqué qu’un éventuel match amical entre les deux nations au mois de juin prochain pourrait avoir lieu au stade Roi-Baudouin Bruxelles. Une rencontre entre les deux nations était évoquée un temps, en mars, mais le déplacement de la CAN-2021 en janvier a supprimé ces dates pour l’EN. Les Diables rouges, qui ne joueront pas en Belgique durant l’Euro, veulent disputer leur dernier match amical de préparation face au champion d’Afrique et devant leurs supporters avant le début de la compétition. Le dernier match entre les deux nations s’était terminé par la victoire de la Belgique sur le score de 2-1 en Coupe du monde au Brésil en 2014, avec notamment un but de Sofiane Feghouli sur penalty dans les filets de Thibaut Courtois.