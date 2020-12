En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay n'est pas sûr de rester à l'Olympique Lyonnais. Alors que le FC Barcelone n'a pas les fonds suffisants pour attirer l'attaquant néerlandais, la Juventus est prête à rafler la mise dès cet hiver. L'avenir de Depay se joue en janvier. C'est assurément le dossier chaud à gérer pour Jean-Michel Aulas cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay (26 ans) n'est pas certain de rester à l'Olympique Lyonnais. Alors qu'il a fait part de son envie de rejoindre le FC Barcelone, l'été dernier, l'attaquant néerlandais ne fait pas l'unanimité au sein du club catalan, qui rencontre d'énormes problèmes financiers pour mener à bien les discussions. Une situation dont souhaite profiter un autre cador européen. En effet, Mundo Deportivo et Tuttosport évoquent un vif intérêt de la Juventus pour l'Oranje. Malgré les prestations abouties d'Alvaro Morata, la Vieille Dame surveille le marché pour attirer un attaquant supplémentaire au mois de janvier. Si la cible prioritaire, Arkadiusz Milik, qui arrive lui aussi en fin de contrat à Naples, reste onéreuse, puisque son président, Aurelio De Laurentiis, réclame entre 15 et 18 millions d'euros, le boss de l'OL se voudrait moins gourmand. Aux dernières nouvelles, une offre aux alentours de 5 millions d'euros pourrait ouvrir la porte à Depay, qui ne prolongera pas. Une bouchée de pain pour l'ogre du football italien, qui a une réelle opportunité de renforcer son effectif à moindre coût avec un joueur dans la force de l'âge et qui dispose du profil idoine pour accompagner Cristiano Ronaldo sur le front de l'attaque. Quel choix pour Depay? Reste désormais à savoir quelle position adoptera Depay. Maître de son destin, le Batave dispose de plusieurs options, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. La plus logique serait de rester à Lyon, qui semble bien parti pour lutter jusqu'au bout pour le titre. Avec l'absence de compétitions européennes, l'ancien joueur du PSV a l'occasion d'enchaîner les matchs sur un rythme moins soutenu pour se remettre définitivement de sa grave blessure, d'il y a un an. Ou alors, Depay peut mettre les voiles à partir du mois de janvier pour tenter de gagner sa place dans un contexte plus concurrentiel au sein d'un club encore qualifié pour la Ligue des Champions.