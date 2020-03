Le Bayern Munich a lancé jeudi une campagne contre le racisme dans le football, avec vente de T-shirts et prises de position de ses dirigeants et stars contre un fléau de plus en plus visible dans les stades. « Nos stades sont de plus en plus utilisés comme tribunes par des individus isolés. Cela ne doit pas donner l’impression que la majorité pense comme eux », assure le patron du club Karl-Heinz Rummenigge, « il est grand temps d’envoyer un signal clair ». « Nous sommes le plus grand club du monde », poursuit-t-il, « on est en droit d’attendre de nous que nous affichions nos couleurs: le FC Bayern se dresse contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations de toutes sortes (...) Ceux qui ne sont pas d’accord avec ça se sont trompés de club ». En termes de chiffre d’affaires, le Bayern est en réalité le quatrième club du monde, selon le dernier classement du cabinet Deloitte portant sur la saison 2018-2019, derrière Barcelone, le Real Madrid et Manchester United. Plusieurs stars du club, dont Thomas Müller, Serge Gnabry et Manuel Neuer, signent un billet sur le site Internet pour témoigner de leur expérience et de leur opinion vis-à-vis du racisme. Cette campagne, prévue de longue date, n’est pas liée aux événements de la semaine dernière, mais y fait bien sûr écho: des fans du Bayern avaient déployé une banderole contre le président de Hoffenheim Dietmar Hopp, mécène milliardaire à qui ils reprochent d’être le porte-drapeau d’un foot-business voué aux gémonies. Le club va vendre des T-shirts floqués du slogan « Rot gegen Rassismus » (carton rouge au racisme) et les bénéfices seront reversés à des associations engagées dans la lutte pour l’intégration et la tolérance. Comme d’autres championnats européens, la Bundesliga a été marquée ces derniers mois par plusieurs incidents racistes, qui ont pris une résonance énorme dans la société et les médias, devenus extrêmement sensibles au sujet.

FC Barcelone : Conflit avec Boca Juniors pour Mingo

Josep Maria Bartomeu et compagnie pourraient une nouvelle fois être dans de beaux draps. Effectivement, cet hiver, le club catalan a recruté Santiago Ramos Mingo, un jeune défenseur argentin de 18 ans qui a quitté Boca Juniors pour venir renforcer l’équipe U19 du champion d’Espagne en titre. Mais comme l’explique la Cadena COPE, ce transfert est désormais entre les mains du Tribunal d’arbitrage de la FIFA. Et pour cause, le club de Buenos Aires réclame une somme correspondant à un transfert pour leur ancien joueur, alors que les Barcelonais affirment qu’il était libre de tout contrat lorsqu’ils sont allés

AC Milan : L’étonnant message d’Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic a posté sur les réseaux sociaux un message pour le moins très flou. L’attaquant suédois de l’AC Milan a publié sur Twitter une courte vidéo sur laquelle on le voit faire un clin d’œil puis sourire.

Le footballeur de 38 ans l’a accompagné d’une légende également énigmatique. « Faites-le avec passion ou ne le faites pas du tout. » La presse italienne voit dans ces quelques mots une volonté de l’ancien Parisien de parler de sa situation avec les Rossoneri. Ces dernières heures, La Gazzetta dello Sport a laissé entendre que le natif de Malmö pourrait quitter le club lombard en cas d’arrivée sur le banc de Ralf Rangnick.

AS Monaco : Gelson Martins suspendu six mois

Le milieu portugais de Monaco Gelson Martins a été suspendu six mois jeudi par la commission de discipline de la Ligue française de football (LFP) pour avoir bousculé l’arbitre lors du match du Championnat de France de son équipe à Nîmes le 1er février. « Après instruction du dossier et audition du joueur, la commission a décidé de sanctionner Gelson Martins d’une suspension ferme de six mois. Cette décision prend effet à compter du 6 février 2020 », a annoncé la LFP dans un communiqué. Enervé par l’exclusion de son partenaire Tiémoué Bakayoko à la demi-heure de jeu, Gelson Martins était venu bousculer l’arbitre Mickaël Lesage. Expulsé à son tour pour ce geste d’humeur, l’international portugais avait alors récidivé, repoussant des deux bras le directeur du jeu, au niveau du torse.

Brésil : Ronaldinho arrêté avecde faux passeports

L’ancien international brésilien Ronaldinho et son frère Roberto ont été entendus jeudi par un magistrat à Asuncion, soupçonnés d’être entrés la veille sur le territoire paraguayen, en provenance du Brésil, avec de faux passeports, ce que conteste leur avocat. « Ils ont choisi volontairement de rester et de se soumettre aux questions du procureur », a dit Marin, son avocat. Selon le commissaire Gilberto Fleitas, en charge de l’enquête, Ronaldinho a reçu ces faux passeports des mains de l’agent brésilien Wilmondes Sousa Lira, qui a été arrêté. Les documents falsifiés ont été détectés à l’arrivée de Ronaldinho et de son frère à l’aéroport d’Asuncion. La police paraguayenne a perquisitionné l’hôtel où loge le Ballon d’or 2005, venu à Asuncion pour faire la promotion d’un livre, et a trouvé, selon le ministre de l’Intérieur Euclides Acevedo, de faux passeports confectionnés dans la capitale paraguayenne il y a quelques mois.

Real Madrid : Hazard opéré avec succès

Victime d’une fissure au péroné contre Levante (0-1), fin février, Eden Hazard (29 ans, 15 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a été opéré avec succès à Dallas, jeudi, vient d’annoncer le Real Madrid. Le club espagnol, dont le staff médical a supervisé l’intervention chirurgicale subie par l’ailier belge, donnera prochainement son feu vert pour le début de la rééducation du Diable Rouge. Si tout se passe bien, l’ancien joueur de Chelsea pourrait être rétabli à temps pour disputer l’Euro, qui débute dans un peu plus de trois mois.

Tottenham : Harry Kane à Manchester United?

Depuis maintenant six saisons, Harry Kane (26 ans) est le buteur providentiel de Tottenham. Une aventure qui ne durera peut-être pas plus longtemps. Selon Goal, l’attaquant, conscient des limites de son équipe cette saison, sait que l’occasion de remporter un titre mettra du temps à se présenter, après la finale de Ligue des Champions perdue l’an passé. De plus, il souhaite participer à la prochaine C1, une ambition qui pourrait virer à l’échec au vu du classement actuel des Spurs en Premier League (7e). Ainsi, Harry Kane veut déménager cet été à Manchester United, comme signalé par des sources proches du joueur au média. Après avoir enrôlé Bruno Fernandes au Sporting CP, les Red Devils pourraient réaliser un gros coup. En attendant le mercato, la préoccupation pour Harry Kane est de revenir au mieux de sa blessure aux ischio-jambiers pour jouer l’Euro 2020 avec les Three Lions.