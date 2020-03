Depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues, l’USM Alger n’arrive pas à gagner. Les motivations financières du nouveau propriétaire du club, le Groupe Serport, et l’arrivée de Mounir Zeghdoud aux commandes techniques n’ont finalement rien changé.Samedi dernier, l’USM Alger livrait un duel à couteaux tirés face au voisin, le Paradou AC, dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1. Pour une première de Mounir Zeghdoud à la tête de la barre technique des Usmistes, l’équipe devait mettre un terme à une série de 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Avec cette arrivée, et celle en grande pompe du groupe des services portuaires, Serport, les supporters du champion d’Algérie en titre espéraient un retournement de situation positif. Mais loin s’en faut. Leur équipe, qui menait après l’ouverture du score de Abdelkrim Zouari à la 82’, s’est vu rejointe après l’égalisation de Yousri Bouzok dans le temps additionnel. Il s’agit, de par les avis unanimes, de deux points de perdus pour le champion d’Algérie en titre, au vu de la physionomie de la rencontre. Les Rouge et Noir ont eu plusieurs occasions nettes de scorer, mais n’ont pu secouer les filets du gardien Moussaoui.

10e match sans victoire pour Koudri et consorts faisant que tous les voyants sont au rouge. Malgré cela, Zeghdoud positive et dédramatise. Dans sa déclaration à l’issue de la partie, il a adressé un message aux supporters de son équipe, voulant les assurer que les horizons ne seront pas obscurs, bien au contraire. Il a indiqué qu’il y a du talent au sein de son équipe, et les joueurs n’ont besoin que d’être mis en confiance pour re-trouver la joie de gagner et gravir les échelons au classement général. Il a appelé à l’union, étant conscient que les matchs à venir seront d’une extrême difficulté. Samedi prochain, l’ancien défenseur de charme des Rouge et Noir retrouvera le stade de Bologhine, où il avait laissé des traces, à l’occasion de la réception du MC Oran, lors de la 22e journée. Cependant, ces retrouvailles auront un goût d’inachevé, puisque le match se jouera à huis clos. Malgré cela, il veut l’emporter puisque le contraire serait lourd de conséquences. Cette fois-ci, la mission ne sera pas une sinécure, face à une équipe qui voyage bien, en témoignent ses résultats depuis le début de la saison. L’USMA veut terminer la saison avec une place qualificative à une compétition internationale la saison prochaine.

Mathématiquement, cela reste jouable, puisque l’équipe est à 9 points du podium. Mais concrètement, ce sera un exercice des plus ardus, notamment avec le rythme imposé par les équipes concernées, notamment le CRB, leader incontesté du championnat.