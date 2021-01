Ces dernières années, nombreux sont les clubs à changer d'identité visuelle et de nom pour s'internationaliser. En Italie, il y a déjà 4 ans, la Juventus changeait d'écusson. Il semblerait que l'Inter en fasse de même dans les prochains mois. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, l'Inter Milan va changer de nom et de logo. Le club va cesser de s'appeler «Internazionale». Pour marquer le lien important avec la ville de Milan et avoir un meilleur développement à travers le monde, dès le début du mois de mars, le club s'appellera «Inter Milano». Les lettres I et M devraient être mis en avant dans le futur logo. La formule «Football Club Internazionale Milano», que les supporters avaient adopté disparaîtra. Le but pour les propriétaires est d'exploiter le potentiel de la marque «Milan» en ces temps difficiles financièrement. Autre changement à prévoir, le sponsor. Pirelli devrait laisser sa place à Evergrande sur les futurs maillots des Nerrazzuri.