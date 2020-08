La direction de la JSK vient de déposer un recours sur la décision de l'arrêt définitif du Championnat national prise par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF). L'annonce a été faite, samedi dernier, par l'avocat du club, en conférence de presse, lui qui a réaffirmé que son mandataire conteste de la façon la plus vigoureuse ce choix frappé, selon lui, d'«illégalité». Pour appuyer ses affirmations, Larbi Meftah a soulevé plusieurs anomalies dans les procédures du BF. En effet, l'orateur explique que ces entraves à la réglementation sont nombreuses citant, entre autres, le remplacement et la désignation de certains membres du Bureau fédéral. La procédure est, selon Meftah, «une infraction aux statuts de l'instance fédérale», car «celle-ci prévoit que les membres du Bureau fédéral soient élus par l'assemblée générale à bulletin secret». Ce qui, selon lui, n'a pas été suivi et appliqué à la prise de la décision de l'arrêt de cette compétition et l'octroi du titre au CR Belouizdad. Enfonçant le clou un peu plus, l'avocat du club de la Kabylie a reproché à la FAF de n'avoir pas appliqué les directives du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a établi le système de compétition. La JSK, ajoute-t-il, a subsidiairement émis des réserves sur le cas des dossiers qui sont toujours pendants au niveau de la commission de discipline de la LFP, au sujet de la participation à une compétition africaine la saison prochaine. Profitant de l'occasion, Meftah a catégoriquement démenti les rumeurs faisant état du rachat des actions de la SSPA/JSK par une grande entreprise publique. L'information est, selon lui, «infondée». l'intervenant affirme que pour que cela soit concrétisé, «il faut un long processus et une démarche procédurale très compliquée». Pour l'avocat de la JSK, ces informations ne sont que des spéculations, rejoignant Mellal qui avait déjà démenti ce qu'il avait qualifié de «rumeurs» pour nuire au moral des troupes. Par ailleurs, il est à noter que la JSK poursuit la préparation de la prochaine saison. D'ores et déjà, il apparaît évident que la direction de la JSK compte rajeunir son effectif et constituer un vrai réservoir de jeunes talents. Mellal affirmait qu'il compte faire de la JSK un club formateur et pourvoyeur de grands joueurs. La semaine passée, Mehdi Ferrahi, un jeune talent du RC Kouba a signé un contrat de cinq années. Livrant ses impressions à la suite de la cérémonie de signature, le jeune talent a exprimé son bonheur de figurer dans l'effectif du club kabyle. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Arfi Hodeifa de parapher un contrat de cinq années, du RC Arba. La troisième recrue est un jeune attaquant Moussa Kadri, qui a évolué l'année passée avec l'USM Bel Abbès. Enfin, cette tendance au rajeunissement de l'effectif a été entamée cette saison avec la promotion de 6 pépites du cru. Elles ont signé des contrats de 5 ans avec les seniors. Ce qui n'a pas pour autant empêché la direction du club d'aller à la recherche de joueurs confirmés, afin de renforcer les compartiments qui n'ont pas donné satisfaction la saison passée.