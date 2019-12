Le «clasico» FC Barcelone-Real Madrid est à nouveau rattrapé par la crise catalane : des manifestations d’indépendantistes sont prévues, aujourd’hui, autour du Camp Nou pour profiter de l’aura du match de clubs le plus suivi au monde, pour lesquels 3 000 policiers et agents de sécurité seront déployés. La rencontre correspond à la dixième journée de Liga, initialement programmée le 26 octobre. Mais à ce moment-là, d’énormes manifestations, certaines d’une violence inédite, secouaient la Catalogne après la condamnation le 14 octobre de neuf dirigeants indépendantistes à de lourdes peines de prison pour la tentative de sécession de 2017. Mais deux mois plus tard, le «clasico» n’a pas réussi à rester à l’écart du conflit politique. La mystérieuse plateforme séparatiste Tsunami Democratic a convoqué plusieurs rassemblements dans les environs du mythique stade blaugrana, quatre heures avant le début du match, suscitant des inquiétudes autour d’une éventuelle annulation. Ces derniers jours, des réunions se sont succédé entre la police, les clubs et la Fédération espagnole de football (RFEF) pour assurer l’accès au stade des équipes et des joueurs, ainsi que des près de 100 000 spectateurs. Tsunami Democratic, dont la direction et le financement sont inconnus, veut profiter, pour faire passer son message, de l’un des matchs les plus regardés de la planète, avec une audience estimée à 650 millions de téléspectateurs selon la Liga. Dans les gradins, la sécurité privée sera également augmentée, face à la crainte d’une invasion des lieux par les manifestants. En seulement quelques mois d’existence, Tsunami Democratic a initié des actions d’envergure : le blocage partiel de l’aéroport de Barcelone en octobre et la fermeture pendant deux jours, en novembre de la principale autoroute entre l’Espagne et la France. Tsunami évoque une action qui rende visible «dans les gradins et sur le terrain de jeu» son slogan «Espagne, assieds-toi et dialogue», un appel à négocier un référendum d’autodétermination dont Madrid ne veut pas entendre parler. Leur mode d’action, le jour du match reste la grande inconnue. «Les actions annoncées à l’avance par Tsunami se caractérisent par trois phases: mystère et attente, surprise et exécution», a souligné samedi l’organisation dans un échange sur la messagerie Telegram avec la télévision régionale catalane TV3. Mais elle a aussi insisté : «Tsunami n’a jamais dit qu’elle voulait la suspension du match.» Au FC Barcelone, un club considéré historiquement comme un étendard de l’identité catalane, on essaie de faire cohabiter football et politique. En tant que responsable de la sécurité dans son stade, le club devra assumer les conséquences d’altercations ou d’une interruption du jeu. La Fédération espagnole a prévenu qu’elle «appliquerait la réglementation en vigueur», qui prévoit des sanctions allant d’une amende jusqu’à la fermeture du stade.