Un concours national de pétanque Open vétérans jeu doublette aura lieu vendredi prochain au boulodrome de Mers El Kébir. Cette manifestation sportive, organisée par le club amateur de sport de boules « Ouarsenis » en collaboration avec l’APC de Mers El Kébir, la FASB, la ligue de wilaya et la direction de la jeunesse et des sports dénommée trophée « retrouvaille et fraternité », verra la participation d’une quarantaine de doublettes composées d’anciens boulistes internationaux de plusieurs wilayas du pays. Les concurrents seront répartis en poules de quatre doublettes et les perdants seront conviés à participer l’après-midi à un concours de consolation. Les quatre premières doublettes du concours et en consolation seront récompensées.