La direction du CR Belouizdad a trouvé, hier matin, un terrain d’entente avec l’attaquant béninois du club tunisien de Hammam Lif, Marcellin Koukpo. Ce dernier a signé un contrtat électronique d’une durée de 3 ans. Au départ, le joueur de 25 ans voulait un bail de 2 ans, mais a fini par accepter la proposition des Rouge et Blanc. Il devient, ainsi, la 4e recrue du club après Zakaria Draoui, Mokhtar Belkhither, Maecky Ngombo et le gardien de but, Toufik Mouassaoui. Il ne reste, désormais, que l’arrivée de l’attaquant du MCO, Zoubir Motrani, pour boucler le recrutement.