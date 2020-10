L'USM Alger a engagé, hier matin, le défenseur et capitaine du NA Hussein Dey, Zine Eddine Belaïd. Sur sa page officielle dans Facebook, la direction du club de la capitale a rapporté, hier, que cette signature est intervenue après la visite médicale et le test PCR du même jour. «Belaïd, qui s'est présenté à l'ESHRA, pour la première fois, ce dimanche, à 10h rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Mostaganem, mardi 13 octobre, pour prendre part au stage d'intersaison», ont posté les Rouge et Noir.