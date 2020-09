L'attaquant du NC Magra, Aymane Issad Lakdja, s'est engagé vendredi pour un contrat de deux saisons avec le CS Constantine, devenant ainsi la 5e recrue estivale du club de l'Est, a-t-on appris auprès du pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. Aymane Issad Lakdja (21 ans) rejoint ainsi les autres recrues: les deux défenseurs Idir Mokaddem (26 ans) et Ahmed Maâmeri, en provenance du WA Boufarik, l'attaquant Fayek Amrane (CA Batna) et le milieu de terrain Mohamed Amine Baghdaoui (ASM Oran). Outre l'opération de recrutement, la formation de l'Est a tenu à prolonger le contrat de certains éléments cadres, à l'image du défenseur Nasreddine Zaâlani et du milieu de terrain Fouad Haddad, alors que la direction est dans l'attente de la réponse de l'attaquant Ismaïl Belkacemi et du défenseur Hocine Benayada. Pour rappel, le CSC a enregistré le retour de l'entraîneur Abdelkader Amrani qui s'est engagé pour un contrat de deux ans. Amrani (64 ans) revient ainsi sur le banc du CSC, deux ans après l'avoir mené au titre de champion, au terme de la saison 2017-2018. Puis il a dirigé la barre technique du CR Belouizdad, avec lequel il a remporté la coupe d'Algérie 2018-2019 et le club marocain du Difaâ Hassani El-Jadida. Le CSC a bouclé la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, à la 5e place au classement avec 34 points, à six longueurs du CR Belouizdad, déclaré «à titre exceptionnel» champion d'Algérie.