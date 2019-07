A un an de la fin de son contrat, David De Gea (28 ans, 38 matchs en Premier League pour la saison 2018-2019) va bientôt prolonger à Manchester United. Selon la presse anglaise, le gardien espagnol va signer un nouveau bail, dont la durée n’est pas précisée, assorti d’un salaire estimé à 420 000 euros par semaine ! Il touchera donc un peu plus de 20 millions d’euros par saison. Régulièrement annoncé sur le départ, et longtemps courtisé par le PSG, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid s’apprête donc à signer un nouveau contrat en or. MU a mis le paquet pour le convaincre de rester alors que l’équipe mancunienne ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.