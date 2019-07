L’avenir de Gareth Bale s’est un peu éclairci dimanche. En effet, après la défaite du Real Madrid contre le Bayern Munich (3-1) lors de l’International Champions Cup, Zinedine Zidane a fait le point sur ce dossier en conférence de presse. « Bale a été laissé de côté parce que Madrid tente de le vendre. S’il peut s’en aller demain, c’est mieux. Il n’y a rien de personnel, je n’ai rien contre Bale, mais je prends des décisions, il arrive un moment où il est temps de changer, son départ serait mieux pour tout le monde, aussi pour le joueur, qui connaît la situation», déclarait alors le Français. Une sortie qui est loin d’avoir plu à l’agent du Gallois, qui s’est empressé de commenter la sortie médiatique de ZZ. « Zidane est une honte, il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant fait pour le Real Madrid », a-t-il ainsi rétorqué. Un point de non-retour qui vient d’être atteint, probablement. Alors, les rumeurs les plus folles se sont mises à tourner en ce dimanche soir. Une offre de Chine serait même sur la table tandis que les clubs anglais restent à l’affût. Mais ce n’est pas la seule porte de sortie pour l’ancien de Tottenham. En effet, selon Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait proposé son gaucher plus une belle somme de 90 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour récupérer un Neymar qu’on annonce partant. La valeur marchande de Bale étant d’environ 60 millions d’euros, cela ferait un package d’environ 150 millions d’euros pour le club hexagonal, cham-pion de France en titre. Mais le joueur, lui, veut retourner au Barça. Toutefois, le grand artisan de sa venue à Paris, Pini Zahavi, serait celui qui gère cette offre du Real Madrid et qui pourrait essayer de convaincre les dirigeants franciliens de le céder à la Casa Blanca. Il faut dire que niveau image, ce serait probablement mieux de le voir filer chez les Merengues que chez les Blaugranas. Ce dossier est pour le moment en stand-by puisque les offres réelles manquent selon Leonardo. L’issue est encore plus qu’incertaine. Que ce soit pour Bale ou pour Neymar.