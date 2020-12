Le MC Alger, invaincu jusque-là en cham-pionnat d'Algérie, recevra ce soir à partir de 20h45 le CS Sfax, dans le cadre du 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d'Afrique. Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre marocain Samir El-Kezzaz, assisté de ses deux compatriotes Mustapha Akerkad et Youcef Mabrouk. Ce match sera un véritable baromètre aux Verts et Rouge pour avoir une idée sur leurs capacités à s'adapter à toutes les situations, d'autant que le club tunisien est un adversaire bien supérieur à l'équipe béninoise des Buffles du Borgou que les Vert et Rouge ont étrillé sur cette même pelouse du stade du 5-Juillet (5-1). Encore faut-il rappeler que lors de leur dernière double confrontation en 2017, comptant pour la phase de poules de la coupe de la Confédération (CAF), le MCA s'était imposé (2-1), avant de s'incliner lourdement au match retour (4-0). D'ailleurs, aujourd'hui, le CS Sfaxien est coleader du championnat tunisien avec l'ES Tunis, à la suite de sa large victoire à domicile face au Club Africain (3-0). Et c'est en leur rappelant cette élimination que le coach Nabil Neghiz s'est basé pour motiver les joueurs. Pour bien préparer ce match, ce dernier a programmé une mise au vert à l'hôtel de l'ESHRA d'Aïn Benian (Alger) depuis samedi. Les joueurs ont été soumis samedi à une séance de visionnage des matchs du CSS pour en tirer les enseignements qu'il faut afin de battre ce coriace adversaire. Le Mouloudia aura donc fort à faire devant cette équipe tunisienne où on retrouve deux joueurs algériens qui connaissent bien les Vert et Rouge à savoir Zakaria Mansouri (ex-MC Oran) et Sabri Cheraïtia (ex-Paradou AC). Sur le plan de l'effectif, il y a lieu de noter le forfait certain du milieu de terrain Miloud Rebiaï,du défenseur Abderrahmane Hachoud et de l'attaquant Abdelhak Abdelhafid, blessés. Du côté du CS Sfaxien, l'équipe a rejoint Alger, hier, alors que le staff technique compte plusieurs joueurs qui manquent à l'appel pour diverses raisons. Il s'agit de Heni Amamou, Alaa Ghram, Houssem Dagdoug, Mohamed Ali Trabelsi, Bechir Ghariani, Achraf Habbassi et Abdallah Amr. De plus, l'attaquant Firas Chawat pourrait également déclarer forfait pour ce match face au MC Alger, car il s'est blessé lors du clasico disputé, samedi dernier, contre le Club Africain. Ce joueur n'a toujours pas repris les entraînements et pourrait donc manquer à l'appel. Le staff technique et les joueurs du MCA doivent donc bien saisir cette occasion pour gagner ce match avec un large écart de but, afin de disputer le match retour prévu le 5 ou 6 janvier prochain sans pression. Et justement, à propos de cette première confrontation, le coach Neghiz, qui fera aujourd'hui sans Djabou, déclare que le «Sfax nous a battus par le passé, mais ce n'est pas une loi», avant d'ajouter que «cette rencontre se jouera sur des petits détails». Le coach espère que la pelouse du stade du 5-Juillet sera en bon état après le match amical Algérie-Sénégal (U17). Avant d'estimer: «Notre force cette saison, c'est que le Mouloudia s'adapte à toutes les situations. L'équipe a montré une très forte personnalité et un fort caractère.» C'est pourquoi il affiche une grande ambition: «On doit rentrer dans l'histoire en allant en phase de poules dans cette Ligue des champions», a-t-il affirmé. Pour le moment, le MCA est juste au match aller du 2e tour préliminaire...