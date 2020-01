Le choc tant attendu entre les deux clubs rivaux de la Soummam, le MOB et la JSMB se jouera aujourd’hui à 15h, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, pour le mise à jour de la 8e journée de Ligue 2. Ce derby était initialement programmé le 12 octobre dernier avant d’être reporté à une date ultérieure, sur décision des autorités locales, ayant évoqué « des raisons de sécurité, liées à l’ordre public ». Outre la grande rivalité sportive qui existe entre les deux clubs, la nécessité de réussir un bon résultat sera capitale aussi bien pour le MOB que pour la JSMB, respectivement premier relégable (16 pts) et avant-dernier du classement (11 pts). Autant dire qu’il y va de la survie des deux clubs de la Soummam en Ligue 2. Ce sera le 33e derby entre le MOB et la JSMB en championnat, le 35e toutes compétitions confondues, avec un net avantage pour la JSMB, qui mène le bal avec 17 victoires, 10 nuls et 7 défaites.