La propagation du coronavirus et ses effets négatifs a fait que toutes les compétitions sont suspendues. Ce qui s'est directement répercuté sur les finances des clubs qui ont été, pour certains, obligés de revoir les salaires de leurs joueurs à la baisse. En Algérie, un litige oppose ces dernières années la Ligue de football professionnel (LFP) à l'Entreprise publique de télévision (EPTV). Or, malgré ce statut quo en matière de renouvellement du contrat EPTV-LFP, les membres du Bureau fédéral de la FAF ont décidé, le 4 janvier dernier, que les seuils des dettes des clubs des Ligues 1 et 2 auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), respectivement de 30 millions de dinars et 10 millions de dinars, lesquelles dettes prises en charge par la LFP sur les droits de retransmission télé, concernent les dettes antérieures à juin 2018. D'autre part, le 24 mars dernier, Abdelkrim Medouar, président de la LFP, conscient du fait que la communauté s'identifie à un club ou joueur, avait appelé ces entités à venir en aide à ces personnes en détresse à cause du coronavirus. «Je pense qu'avec cette pandémie, plusieurs personnes se sont retrouvées sans revenus à cause de la nature de leur travail, journalier. Je lance un appel à tous les acteurs du football; entraîneurs, joueurs, dirigeants, membres des staffs techniques pour aider cette catégorie et leur octroyer un mois de salaire. La LFP est prête aussi à aider les clubs algériens pour concrétiser ce projet en leur donnant de l'argent et les récupérer derrière à travers les droits TV», avait-il déclaré. Et c'est là où la problématique de la convention LFP-EPTV est alors d'importance. Mais, jusqu'au moment où on est en train d'écrire ces quelques lignes, on ne sait toujours pas ce qui est a devenu du litige opposant la Ligue (représentants les clubs des Ligues 1 et 2) et l'EPTV, sachant que lors de la dernière réunion entre l'instance sportive algérienne et les dirigeants des clubs en décembre dernier, il s'est avéré que le litige entre les deux parties n'a pas encore trouvé de solutions. De plus, on n'a pas du tout entendu parler d'une signature de convention entre la FAF ou la LFP et l'EPTV sous la direction respective de Zetchi et Medouar. Encore faut-il rappeler que le dernier communiqué officiel sur le sujet remonte à la fin du mois d'octobre dernier. En effet, la LFP avait annoncé le 22 octobre dernier dans un communiqué qu'elle s'apprêtait à signer une convention pour les trois prochaines années avec l'EPTV. La Ligue a expliqué: «Le président de la LFP s'est dit très satisfait des résultats de la dernière réunion avec les responsables de l'EPTV. Les premières décisions commencent à se concrétiser sur le terrain.» Le communiqué a précisé: «Il reste à signer la convention entre les deux parties pour les trois prochaines années.» Les droits télévisuels seront donc cédés à l'entreprise nationale, partenaire de la LFP, jusqu'en 2022. Pour rappel, l'instance footballistique et l'EPTV étaient en conflit, la saison dernière, au sujet de ces mêmes droits télévisuels. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 avaient appelé à l'organisation d'une rencontre sans matchs télévisés. A la fin du mois de janvier 2019, L'EPTV avait bien répondu aux clubs et surtout à la LFP en indiquant qu'elle a toujours honoré ses engagements financiers «malgré une défaillance dramatique en matière de protection de ses droits». L'EPTV avait même énuméré les défaillances de la LFP. Depuis, le communiqué de la LFP du mois d'octobre dernier, ni la cette dernière ni l'EPTV n'ont annoncé une quelconque signature pratique d'une telle convention pour que la Ligue puisse se permettre d'assurer de retrancher les dettes des clubs en les prélevant de leurs droits TV?