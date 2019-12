Le FC Barcelone envisagerait d’échanger Ousmane Dembélé (22 ans) avec Lautaro Martinez (22 ans). D’après les éléments publiés par Calciomercato, le Barça ne voudrait pas payer le montant de la clause libératoire de Lautaro Martinez. Il souhaiterait plutôt l’échanger un ou des joueurs. Et cela pourrait être le Français, dont il n’est pas satisfait du rendement. Ivan Rakitic et Arturo Vidal pourraient également être mis dans la balance. Pour rappel, Dembélé n’a inscrit qu’un but en 5 apparitions en Liga, cette saison.