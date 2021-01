Tout le monde constate que l'Algérie n'a plus de poids au sein de la Confédération africaine de football, en dépit de la présence de plusieurs compatriotes dans des commissions de ladite instance, mais pas avec une influence qui pourrait lui mettre la pression.

La preuve, il n'y a qu'à voir les dernières mésaventures qu'ont connues nos clubs dans les compétitions continentales, à savoir le MC Alger, l'ES Sétif et le CR Belouizdad. Et pour changer la donne en matière de relation avec cette CAF, très influencée par le «principal» financier, le Marocain Fawzi Lekjaâ, dont la cible privilégiée n'est autre que l'Algérie, il est plus que nécessaire de soutenir, avec tous les moyens possibles, la candidature du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, en vue de l'élection des représentants africains au conseil de la FIFA. Dans ce même ordre d'idées, il faut bien saluer le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), dont le premier responsable Sid Ali Khaldi s'est engagé à «mobiliser tous nos canaux diplomatiques». «Nous considérons que la diplomatie sportive est l'un des bras de la diplomatie officielle algérienne pour la défense des intérêts de notre patrie», a-t-il indiqué. Zetchi (55 ans) ambitionne à travers sa candidature, à devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à intégrer le conseil de la FIFA après l'ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, qui avait été élu membre du Comité exécutif de l'instance internationale lors de l'Assemblée générale élective de la CAF en février 2011 à Khartoum (Soudan). Outre Zetchi, les trois autres candidats pour les deux sièges libérés en fin de mandat de 4 ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l'Egyptien Hani Abo Rida sont: le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'Equato-Guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat. Pour être valable, tout candidat doit obtenir le parrainage de trois fédérations membres de la CAF, dont celle de son pays. Il faut ensuite obtenir la majorité des voix lors de l'élection. Pour le moment, Zetchi attend «la validation de sa candidature» le 11 janvier prochain par la CAF, pour débuter officiellement sa campagne, en vue de l'élection des représentants africains au conseil de la FIFA. Il entend toucher les Fédérations nationales africaines pour «exposer ses projets et ses approches, à travers les différents canaux». Kheïreddine Zetchi compte également faire la promotion de sa candidature en accordant des entretiens aux médias nationaux et internationaux. Ça ne sera pas facile, certes, mais il faut avoir de l'ambition et surtout du courage pour affronter les «ennemis» du football algérien, dont la sélection nationale est la championne d'Afrique en titre. D'ailleurs Zetchi a bien indiqué qu'il s'attendait à «une rude concurrence», lors des élections du conseil de la FIFA: «Les choses ne seront pas de tout repos. La concurrence sera très rude avec deux personnes (Lekjaâ et Abo Rida), qui ont une grande expérience sur le plan africain», a-t-il déclaré. Appel donc à tout un chacun, quel que soit son degré de responsabilité d'aider le président de la FAF pour être élu comme représentant africain au conseil de la Fédération internationale (FIFA).