Le groupe de travail de l'Union européenne de football (UEFA), des clubs et des ligues européennes, travaille sur l'idée d'un format express pour conclure la Ligue des champions avec des matchs secs en quart et en demis, ainsi qu'un Final Four à Istanbul (Turquie), rapporte mardi le site de RMC Sport.

Toujours maintenue, en dépit de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), la Ligue des champions pourrait se conclure dans un format inédit imposé par la crise sanitaire. Selon la même source, citant le quotidien espagnol As, «le groupe de travail composé de l'UEFA, de l'ECA (le syndicat des clubs européens) et des ligues européennes travaille actuellement sur une formule express.

Après la tenue des quatre derniers 8es de finale retour à disputer (Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea et Barça-Naples), les quarts de finale

s'affronteraient sur un seul match».

La suite et fin de la compétition se dérouleraient ensuite à Istanbul, ville hôte de la finale.

La métropole turque pourrait finalement accueillir trois matchs puisque le groupe de travail envisage la mise en place d'un «Final Four» au cours duquel les demi-finales, sur un seul match également, puis la finale seraient disputées.

Le projet prévoirait la reprise des compétitions européennes le 6 août pour la Ligue Europa et la 8 pour la Ligue des champions.

Si ce calendrier était approuvé, il pourrait provoquer le report du début de la saison prochaine pour permettre aux joueurs de prendre des vacances. Début avril, l'UEFA avait fixé au 29 août la date de la finale. Cela pourrait aussi impacter les matchs de Ligue des nations.

Ce projet sera discuté lors du prochain comité exécutif, initialement prévu le 27 mai, mais reporté au 17 juin, notamment pour finaliser le calendrier des compétitions. Mais aussi en raison des réserves de certaines villes hôtes du prochain Euro en 2021.