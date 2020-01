L’Algérienne Inès Ibbou a gagné quatre places dans le nouveau classement mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF) se positionnant désormais au 173e rang, au moment où ses compatriotes Hanine Boudjadi et Amira Benaïssa ont gagné respectivement 11 et 12 places.L’ancienne championne d’Afrique était en constante progression depuis environ deux mois, jusqu’à la semaine passée, où elle avait perdu quatre places, avant de les récupérer ce lundi. De leur côté, et grâce aux places gagnées cette semaine, Hanine Boudjadi et Amira Benaïssa se positionnent désormais aux 1727e et 1818e rangs. Dans le haut du classement, c’est la Roumaine Oana Simion qui caracole en tête, devant la Finlandaise Anastasia Kulikova, au moment où l’ex-numéro un ,l’Australienne Seone Mendez a reculé à la 3e place.