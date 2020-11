Il avait un grand coeur, pas rancunier et tournait vite la page après un conflit, quel que soit sa dimension. Il était fin connaisseur du football algérien et de ses rouages, défendait crânement les intérêts de la JS Kabylie, à laquelle il avait offert 10 titres. Lui, c'est Moh Chérif Hannachi, l'une des grandes figures du football national, qui nous a quittés, hier matin, à l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja, à l'âge de 70 ans, des suites de troubles neurologiques et une contamination au Covid-19. Son enterrement aura lieu aujourd'hui, après la prière du Dohr au cimetière de Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou). Ledit lieu s'avèrera, à coup sûr, trop exigu pour contenir toute la foule attendue pour lui rendre un dernier hommage, malgré la conjoncture sanitaire. C'est parce que «Da Moh» avait une place spéciale dans le coeur de tous les Algériens. Les témoignages qui ont suivi l'annonce de son décès en disent long sur sa dimension nationale et internationale. Sur les réseaux sociaux et différents supports médiatiques, l'on était unanime à dire que l'Algérie a perdu un grand homme. Son successeur à la tête de la JSK, Chérif Mellal, et avec lequel il était en conflit concernant la gestion du club, a tenu à lui rendre un vibrant hommage: «Il avait la JSK dans le sang et écrit son histoire. Personne ne peut le nier ou l'effacer. Notre club a perdu, avec sa disparition, une partie de son histoire.» Et les propos de Mellal ne sont pas fortuits. En effet, le défunt a passé l'essentiel de sa carrière de joueur à la JSK, de 1969 à 1983. Roc de la défense, il avait une technique hors du commun, qui faisait de lui l'une des plaques tournantes de son équipe, portant plusieurs années son brassard de capitanat. En 1993, il prend les rênes du club de la Kabylie, en lui offrant, jusqu'en 2017, 10 titres: quatre championnats d'Algérie (1995, 2004, 2006 et 2008), la coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes (1995), trois coupes de la CAF consécutives (2000, 2001 et 2002) et deux coupes d'Algérie (1994 et 2011). Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, qui n'a pu retenir ses larmes dans une intervention médiatique, hier, a témoigné: «Je l'ai connu en tant que président de la JSK et ami. Tous les mots ne suffiront pas pour décrire l'homme et le dirigeant. Les titres qu'il a offerts à la JSK ne sont pas le fruit du hasard. Il a donné la joie aux Algériens dans les moments les plus difficiles que le pays a traversés. Il vivait pour le football, pour la JSK et pour l'Algérie.» Durant la décennie noire, MCH ne reculait devant rien. Il estimait que le football est un des atouts à mettre au profit du peuple algérien pour surpasser les moments difficiles. Avec, entre autres, les défunts Mohamed Lefkir (CRB), Belkacem Limam (MCO) et Ali Tahanouti (JSBM), ainsi que Saïd Allik (USMA) et Mohamed Boulahbib (CSC), il s'unissait, malgré la concurrence féroce, pour que le football algérien ne perde pas sa verve. «Les Algériens connaissent et respire le football. Il est de notre devoir de les ravir», disait-il un jour. Connaisseur, le défunt l'était. D'ailleurs, l'ancien international et ex-président de l'ES Sétif, Abdelhakim Serrar, a dit: «J'ai beaucoup appris de lui. Il fut une école ambulante.» Véritable chasseur de talents, Hannachi a permis à son club du coeur de bénéficier de plusieurs joueurs ayant appris leur b.a.-ba du football organisé ailleurs. Il avait un flair qui faisait que la marge d'erreur chez lui était minime. Les exemples dans ce sens sont à la pelle, et le dernier en date n'est autre que Djamel Benlamri, recruté en 2012 en provenance du NA Hussein-Dey. L'inégalable président de la JSK misait énormément sur lui et le défendait bec et ongles. En 2014, il avait même engagé un bras de fer avec le sélectionneur national d'alors, le Français Christian Gourcuff, en indiquant: «Si Gourcuff ne convoque pas Benlamri, il ne connaît rien au football.» Cinq ans plus tard, Djamel Belmadi donne raison à Hannachi. Il convoque Benlamri, qui devient titulaire à part entière avec l'EN algérienne, avant d'être sacré champion d‘Afrique et signer avec l'O Lyon. Hannachi voyait loin! Lors de la dernière CAN en Egypte, et après la première victoire des Verts, MCH, qui était présent, avait déclaré: «Cette équipe va aller loin et remporter la coupe d'Afrique.» Au final, le capitaine Mahrez a soulevé le trophée en terre égyptienne. Cette riche carrière de Hannachi a été émaillée, tout de même, par des passages très durs. Connu pour son franc-parler et adepte des polémiques, il avait été vivement contesté durant les dernières années de son mandat, en 2017. La faute à sa gestion financière, à des résultats en berne, à une instabilité chronique sur le banc ou encore à ses propos controversés après le décès tragique d'Albert Ebossé. Cette fronde contre lui avait conduit à sa destitution en 2017 et son remplacement par Chérif Mellal. Quoi qu'il en soit, son nom restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les mordus de la balle ronde, qui pleurent la disparition d'un inégalable président. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.