Sans odeur dans sa bulle sanitaire, l'US Open, qui débute, aujourd'hui, à New York, aura-t-il également moins de saveur après la cascade de forfaits? Novak Djokovic, qui vise un 18e titre majeur et Serena Williams qui peut égaler le record de 24 trophées en Grand Chelem ne se poseront pas la question. «Je vois qu'il y a des discussions et que les gens pensent que le titre ne doit pas être valorisé de la même manière. Je ne suis pas d'accord avec ça, la plupart des meilleurs joueurs sont là», a lancé Djokovic à son arrivée à New York, où il sera orphelin de ses grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Sur le papier, les défections liées en grande partie au coronavirus et aux conditions sanitaires drastiques imposées font tache: ne seront présents que 4 joueuses et 7 joueurs du Top 10 mondial. Sans compter l'incertitude qui pèse sur la participation de Naomi Osaka, titrée à Flushing Meadows en 2018 mais qui a déclaré forfait pour la finale du tournoi de Cincinnati samedi en raison d'une élongation à la cuisse gauche. Invaincu cette année avec 23 victoires en autant de matchs, un 8e trophée à l'Open d'Australie et un titre samedi à Cincinnati (délocalisé à Flushing Meadows) qui lui permet de devenir le premier joueur à remporter tous les Masters 1000... deux fois (!), Djokovic a prouvé qu'il était actuellement le meilleur joueur sur dur. Le tableau dames, lui, est bien plus dépeuplé: Ashleigh Barty (numéro un mondiale), Simona Halep (2e), Elina Svitolina (5e), Bianca Andreescu (6e et tenante du titre), Kiki Bertens (7e), et Belinda Bencic (8e) manquent à l'appel. Les principales adversaires de la cadette des soeurs Williams seront Karolina Pliskova, finaliste à l'US Open en 2016 mais qui court encore après son premier titre majeur, et Sofia Kenin, qui a remporté son premier trophée du Grand Chelem en début d'année en Australie. Serena, à quasiment 39 ans, estime qu'un astérisque apparaîtra peut-être dans les palmarès pour signifier les conditions très particulières dans lesquelles ce tournoi s'est joué. Mais ce qu'elle en retire c'est que le vainqueur pourra se dire «Ouah, j'ai réussi à gagner dans ces circonstances de dingue!»