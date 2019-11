La direction du club anglais d’Arsenal serait très intéressée par le profil du défenseur de l’OGC Nice, Youcef Attal, en prévision de ce mercato d’hiver selon les informations du média sportif 90min. Les Gunners seraient en train de préparer une offre pour le mois de janvier. Les responsables du club de Londres devraient faire face à la grande concurrence européenne dans ce dossier. L’ancien arrière droit du Paradou AC et du KV Courtrai est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, entre autres le PSG, le Milan AC et la Juventus ainsi que les clubs anglais de Chelsea et Tottenham. Youcef Attal a déclaré, il y a quelques jours lors de son passage au CFC de Canal +, au sujet de son avenir: « Je peux jouer dans un grand club, ça fait partie de mes objectifs. Je travaille pour ça. Y a pas un joueur qui vous dira qu’il n’aimerait pas jouer dans un grand club mais si j’ai signé à Nice, c’est aussi parce qu’ils sont ambitieux. Et j’aime le projet de Nice. »