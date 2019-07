Le Paris Saint-Germain ne prévoirait de lancer les grandes manœuvres pour Nicolas Pépé que si Neymar venait réellement à quitter le club lors du mercato. Arsenal aurait profité de cette ouverture en proposant au LOSC une offre de 80 millions d’euros payable en quatre versements bien distincts. De quoi donner un avantage aux Gunners sur le reste de la concurrence qui ne s’avouerait pas pour autant vaincue. À en croire les nouvelles divulguées de l’autre côté des Alpes, le dossier Pépé ne serait pas encore bouclé en la faveur d’Arsenal, bien au contraire. D’après le Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ne resterait pas insensible au profil de Nicolas Pépé. En ce sens, l’Ivoirien pourrait bel et bien rejoindre l’Italie alors qu’il était un temps annoncé sur les tablettes de l’Inter. En effet, le Napoli serait ouvert à l’idée de mettre le paquet sur l’international ivoirien afin de sortir vainqueur de la course à la signature de Pépé. De son côté, Nicolas Pépé étudierait les offres et choisirait la meilleure option pour la suite de sa carrière. Au PSG ? Pour cela, il faudrait que le Paris Saint-Germain change son fusil d’épaule dans ce dossier…