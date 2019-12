Cela ne fait plus de doute, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (38 ans) va réaliser son grand come-back au Milan AC ! La presse italienne est unanime, le Suédois retrouvera la Lombardie dans les prochains jours pour renforcer le secteur offensif rossonero. Le journal La Gazzetta dello Sport s’est même penché sur les bases de son contrat hier. En terres lombardes, l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy signera un bail de six mois, assorti d’une année en option et d’un salaire pouvant osciller entre 3,5 et 4 millions d’euros annuels selon les performances du club.